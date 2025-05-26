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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel kataloğu 30 Mayıs 2025: BİM'de bu cuma neler var? BİM'e bu hafta klima geliyor! İşte indirimli ürünler listesi

        BİM'de bu hafta neler var? İşte 30 Mayıs 2025 BİM aktüel kataloğu ile güncel ürünler listesi

        BİM aktüel 30 Mayıs Cuma kataloğu paylaşıldı. 30 Mayıs kataloğu ile güncel ürünler alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; klima, elektrikli bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 30 Mayıs Cuma aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 19:14 Güncelleme: 27.05.2025 - 08:41
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        BİM marketlerde ay sonuna özel ürünler duyuruldu. BİM'de 30 Mayıs 2025 tarihli fırsat ürünlerini sizler için haberimizde paylaştık. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mayıs ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte cuma fırsatları ile BİM 30 Mayıs aktüel kataloğu...

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