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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 16 Ağustos 2024: Dikey elektrikli süpürge indirimde! Bu hafta BİM markette hangi ürünler var?

        BİM aktüel ürünler 16 Ağustos 2024: Dikey elektrikli süpürge indirimde! Bu hafta BİM markette hangi ürünler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi yayınlandı. Haftanın yeni BİM aktüel ürünler kataloğunda tekstil ve elektronik aletleri öne çıkıyor. BİM'de bu hafta birbirinden farklı pek çok ürün indirimli fiyatlarla alıcıyla buluşacak. İşte , 16 Ağustos 2024 BİM aktüel katalog ürünleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 11:18 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:18
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        BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri satışa çıkıyor. BİM 16 Ağustos 2024 kataloğunda bu hafta; gazlı içeceklerden peynir çeşitlerine, atıştırmalıklardan kahveye kadar pek çok farklı ve indirimli ürün bulunuyor. İşte, 16 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

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        BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU

        Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV - 8.990 TL

        Arnica Elektrikli Süpüre Cyclone - 2.975 TL

        Range Mini Saç Kurutma Makinesi - 399 TL

        Geske Yüz Temizleme Fırçası - 2.675 TL

        Range Erkek Vücut Bakım Seti - 499 TL

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        Motorist Motosiklet GPS Takip Cihazı - 3.975 TL

        Polosmart TWS Kulaklık - 299 TL

        Polosmart Powerbank - 279 TL

        Polosmart Wireless Mouse - 99 TL

        Polosmart Işıklı Tripod - 99 TL

        Polosmart Duvar Şarjı - 149 TL

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