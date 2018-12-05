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BİM 7 Aralık indirimli aktüel ürünler listesi BİM'in resmi internte sitesi üzerinden yayımlandı. Listede en çok dikkat çeken ürün ise 949 TL'ye cep telefonu oldu. Öte yandan mutfak malzemeleri ve küçük ev aletleri listede göze çarpan ürünler arasında ilk sırada yer alıyor. BİM müşterileri bu hafta hangi ürünlerin indirimli olduğunu araştırıyor. İşte BİM indirimli aktüel ürünler listesi...