Bingöl'de ahır yangını: 2 inek öldü

Bingöl'de çıkan ahır yangınında 2 inek öldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında alevlerden kaçamayan 2 ineğin öldüğü belirlendi
Bingöl'ün Genç ilçesinde ahırda çıkan yangında 2 inek öldü.
Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyündeki bir ahırda, öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre,itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yapılan incelemede alevlerden kaçamayan 2 ineğin öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.