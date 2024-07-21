Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Bingöl'de otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Giriş: 21.07.2024 - 02:47 Güncelleme: 21.07.2024 - 02:47
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Muş Bulvarı'nın Hastane Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.E'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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