Bingöl’de çiftçilere hibeli ceviz fidanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de çiftçilere hibeli ceviz fidanı

İHA

Bingöl’de çiftçilere hibeli ceviz fidanı

Bingöl'de çiftçilere yüzde 65 hibeli aşılı ceviz fidanı dağıtılacağını bildirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce çiftçilerimize yüzde 65 hibe ile tüplü aşılı ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirilecektir. Fidan almak isteyen çiftçilerimiz 05.10.2020 09.10.2020 tarihleri arasında il ve ilçe müdürlüklerimize başvurabilirler. Başvuru koşulları ise, Bingöl ili sınırları içerisinde dikimi gerçekleştirmek, fidanın dikileceği arazi hangi ilçe sınırları dahilinde ise o ilçeye başvuru yapabilecek. İl Müdürlüğünde kesinlikle ilçe köylerine fidan verilmeyecektir, bir çiftçi en az 10, en fazla 40 fidan alma hakkına sahip olacaktır. 40 adet fidan üzeri almak isteyen çiftçilerimiz dikimin gerçekleşeceği arazinin tapu fotokopisi ile başvuru yaptıktan sonra arazi kontrol edilerek uygun görülürse kontenjan üstü fidan verilecektir” denildi.
Bingöl merkezde fide almak isteyenlerin Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği de aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de Covid-19 tedbirlerine uymayan 141 şahsa ceza kesildi
YEREL HABERLER Bingöl’de Covid-19 tedbirlerine uymayan 141 şahsa ...
Bingöl’de yakalanan 6 dilenci il dışına gönderildi
YEREL HABERLER Bingöl’de yakalanan 6 dilenci il dışına gönderildi
Bingöl'de İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı
YEREL HABERLER Bingöl'de İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı
AK Partili Sağlar, “Gece gündüz çalışacağız”
YEREL HABERLER AK Partili Sağlar, “Gece gündüz çalışacağız”
Vali Ekinci: “Gidişatın 2 hafta öncesine kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz”
YEREL HABERLER Vali Ekinci: “Gidişatın 2 hafta öncesine kadar iyi ...
Bingöl'de uyuşturucuya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bingöl'de uyuşturucuya 2 gözaltı
Bingöl’de operasyon, silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de operasyon, silahlar ve uyuşturucu ele ...
Bingöl Solhanspor voleybol takımında 4 oyuncu koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Bingöl Solhanspor voleybol takımında 4 oyuncu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X