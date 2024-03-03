DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Bingöl'de Halk Buluşması'na katıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Bingöl'de düzenlediği Halk Buluşması'na katıldı.

Genç Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakırhan, kentte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bakırhan, "Bingöl'de belediyenin toplu taşıma hizmeti yok. Dün Karayazı Belediyesindeydik. Karayazı'da belediyemizin toplu taşıma hizmeti için kadınlar ve öğrenciler 25 kuruş, akbil kullananlar 50 kuruş, akbili olmayan 1 lira ödüyor. O küçük belediyemiz kendisine bırakılan 7 milyon borcu sıfırlamış. Türkiye'nin tek borçsuz belediyesi varsa Karayazı Belediyesidir. Bizim belediyecilik anlayışımız demokratik, şeffaf, halkçı, toplumcu, o kentin halkını önemseyen bir anlayıştır." dedi.

Bingöl'ün, deprem açısından yüksek riskli illerden biri olduğuna işaret eden Bakırhan, "Şimdiden Bingöl'de çağrı yapıyoruz, uyarıyoruz. Önlem almayanlar şimdiden önlemlerini almaya başlasınlar." ifadelerini kullandı.