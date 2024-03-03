Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de olası depremde hasar alabilecek riskli yapılar araştırıldı

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de, zemin analizi yapıldı, riskli binalar incelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de olası depremde hasar alabilecek riskli yapılar araştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de, zemin analizi yapıldı, riskli binalar incelendi.

        Bingöl Üniversitesi (BÜ) Enerji, Çevre, Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram'ın yürütücülüğünde kent merkezinin zemininin jeofizik ve jeolojik yöntemlerle araştırılması için proje hazırlandı.

        "Doğu Anadolu Fay Zonu Üzerindeki Bingöl Sismik Boşluğu'nun Fay Yapısı ile Bingöl İli Merkez İlçesinin Yerel Zemin Etkilerinin Araştırılarak Sahaya Özel Sismik Tehlike Analizinin Yapılması" isimli proje, TÜBİTAK'tan 2022 yılında destek aldı.

        Erzurum Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Munzur Üniversitesindeki uzmanların da desteğiyle yürütülen proje kapsamında, kent merkezindeki alanların yüzde 70'inin zemin analizi tamamlandı, geriye kalan alanların analizi de yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek.

        Ayrıca, merkezin koordinatörlüğünde Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olan Dr. Ömer Faruk Nemutlu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Dr. Sadık Varolgüneş de Dicle Üniversitesi'nde Bingöl'deki riskli yapıları belirlemek amacıyla doktora tezleri hazırladı.

        Bu tezlerde de İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uyguladığı metotlar kullanılarak, riskli yapıları tespit etmek amacıyla 1500'ü aşkın yapı incelendi.

        - Fay haritaları hazırlanıyor

        Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, AA muhabirine, Bingöl'ün depremler üreteceği konusunda haberler çıktığını, bunun doğru olduğunu belirterek, ancak yaşanacak olası depremde Bingöl'ün tamamen zarar görecek gibi düşünülmesinin doğru olmadığını söyledi.

        Bunun tespitinin ancak bilimsel verilerle ve mühendislik çalışmalarıyla mümkün olduğunu vurgulayan Akbayram, TÜBİTAK'ın deprem konusundaki araştırmalara destek vereceğini açıklaması üzerine proje hazırladıklarını belirtti.

        Akbayram, şöyle konuştu:

        "Bingöl'ün merkez ilçesinin zemininin depremlerde nasıl davranacağını anlamamız gerekiyordu. Bunun için jeofizik ve jeoloji araştırmaları ağırlıklı bir proje hazırladık. Projede, Bingöl çevresindeki fayların yapılarını, jeolojik ve jeomorfolojik olarak haritalıyoruz. Neden bunu yapıyoruz çünkü Bingöl'ün zarar görebilirliğini arttıracak şeylerden biri faylarda oluşabilecek deprem büyüklükleridir. İleride gerçekleşebilecek olası depremlerin büyüklüklerini doğru tahmin edebilmek için fayların doğru haritalanması gerekiyor. Her ne kadar Bingöl'ün iyi fay haritaları, MTA tarafından yapılmış olsa da bu fay haritaları revizyona muhtaç. Bu revizyonu yapıyoruz. Bu, o çalışmaların kötü olduğunu göstermiyor bu arada. Sadece bizimkisi daha ayrıntılı bir çalışma."

        Proje kapsamında ayrıca kent merkezinin zeminini 250 ve 500 metrede bir, çeşitli jeofizik ölçümlerle araştırdıklarını anlatan Akbayram, bu sayede depremler esnasında kentteki zeminin nasıl davranacağını öğreneceklerini söyledi.

        Hazırlanan doktora tezlerine de değinen Akbayram, şöyle devam etti:

        "Bu doktora tezlerinde il merkezindeki 1500'den fazla binanın, sokak taraması metotlarıyla kalitesi araştırıldı. Bu 1500 bina kent merkezindeki toplam 7 bin 500 binanın yapı tiplerini temsil edecek şekilde seçildi. Bunlardaki zayıflıklar belirlendi. Mevcut yer, bilimsel zemin dinamik verileriyle birleştiğinde Bingöl'de olası depremlerde hasar alabilecek alanları tespit ettik. Araştırılan 1500'ü aşkın yapıdan yaklaşık 500'ünün, yapı kalitesinin ya da zemininin kötü olması gibi nedenlerle riskli olduğu tespit edildi. Yani ne kadar binanın yıkılabileceğini, maalesef ne kadar insanın eğer dönüşüm yapılmazsa zarar görebileceğini biliyor durumdayız. Tabi hata payları var ama bu rakamlar bizim elimizde."

        - Hazırlanacak rapor ilgili kurumlarla paylaşılacak

        Akbayram, bundan sonra eldeki bütün bu verileri bir araya getirip, bunların ışığında kentsel dönüşüme yönelik yeni imar planlarının hazırlanmasının gerektiğini kaydetti.

        Projelerinin çeşitli ulusal ve uluslararası hakemlik süreçlerinden geçtiğini anlatan Akbayram, şunları aktardı:

        "Proje tamamlandığında, doktora tezleriyle bir rapor hazırlanacak ve bu rapor ilgili kurumlarla paylaşılacak. Bunların Türkiye'de örneği çok az. Küçük alanlarda yapılmış çalışmalar var. Bu çalışmaların deprem üretebilecek aktif faylara yakın bütün şehirlerde yapılması gerekiyor. Örneğin Bingöl'de olabilecek bir deprem aynı Kahramanmaraş merkezli depremlerde olduğu gibi çevre illeri de etkileyecektir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Doğru ikame bile yetti"
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 57 kilo 500 gram esrar yakalandı
        Bingöl'de 57 kilo 500 gram esrar yakalandı
        Bingöl'de 9 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
        Bingöl'de 9 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Bingöl'de "2. Hesarek Kar Festivali"
        Bingöl'de "2. Hesarek Kar Festivali"
        GÜNCELLEME - Bingöl'de çığ altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı
        GÜNCELLEME - Bingöl'de çığ altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı
        Bingöl'de çığ düştü; aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı (3)
        Bingöl'de çığ düştü; aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı (3)