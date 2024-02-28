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        Bingöl'de çığ düştü; aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı (3)

        CANSIZBEDENİNE ULAŞILDIBingöl'ün Genç ilçesi Yenisu köyü yakınında düşen çığın altında kalan Ekrem Canlı'nın (64) cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelip, yetkililerden bilgi alan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bildiğiniz gibi Ekrem Canlı isminde 64 yaşındaki bir vatandaşın kaybolduğu ihbarı ile dün 20.12'de 112'ye bir çağrı düştü. Bunun üzerine Genç Yenisu köyüne geldik. Köye geldiğimizde bir çığ olduğu anlaşıldı. Dün ekiplerimiz buraya gelip, gece saat 02.30'a kadar çalışmalara devam etti. Soğuk, donma ve kötü hava nedeniyle çalışmalara ara verdik. Sabah saat 06.00 gibi faaliyetlerimize tekrar başladık. Vali Yardımcılarımız, Genç Kaymakamımız, Genç Belediye Başkanımız, AFAD Müdürümüz, Jandarma Komutanımızla beraber yine Kiğı Belediye Başkanımız da buradalar. Ekrem kardeşimizin cansız bedenine ulaştığımızla ilgili bir haber geldi. Şu anda arkadaşlar onun tespitini yaptı. Zarar vermeden ona ulaşmaya çalışıyorlar, an itibarıyla ulaştık. Çalışan ekiplerimize çok teşekkür ederim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:50
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        Bingöl'de çığ düştü; aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı (3)
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        CANSIZBEDENİNE ULAŞILDIBingöl'ün Genç ilçesi Yenisu köyü yakınında düşen çığın altında kalan Ekrem Canlı'nın (64) cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelip, yetkililerden bilgi alan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bildiğiniz gibi Ekrem Canlı isminde 64 yaşındaki bir vatandaşın kaybolduğu ihbarı ile dün 20.12'de 112'ye bir çağrı düştü. Bunun üzerine Genç Yenisu köyüne geldik. Köye geldiğimizde bir çığ olduğu anlaşıldı. Dün ekiplerimiz buraya gelip, gece saat 02.30'a kadar çalışmalara devam etti. Soğuk, donma ve kötü hava nedeniyle çalışmalara ara verdik. Sabah saat 06.00 gibi faaliyetlerimize tekrar başladık. Vali Yardımcılarımız, Genç Kaymakamımız, Genç Belediye Başkanımız, AFAD Müdürümüz, Jandarma Komutanımızla beraber yine Kiğı Belediye Başkanımız da buradalar. Ekrem kardeşimizin cansız bedenine ulaştığımızla ilgili bir haber geldi. Şu anda arkadaşlar onun tespitini yaptı. Zarar vermeden ona ulaşmaya çalışıyorlar, an itibarıyla ulaştık. Çalışan ekiplerimize çok teşekkür ederim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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