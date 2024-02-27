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        Genç Kaymakamı Güzel'den şehit ailelerine ziyaret

        Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:30
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        Genç Kaymakamı Güzel'den şehit ailelerine ziyaret
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        Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güzel, ilçede terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Abdulhakim Kandemir, Cihan Bozkır ve Mehmet Sanik'in ailelerini evlerinde ziyaret etti.

        Ailelerle görüşen Güzel, şehitlerin emaneti olarak gördükleri ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

        Ziyarette çocuklara da hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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