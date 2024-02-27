Genç Kaymakamı Güzel'den şehit ailelerine ziyaret

Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güzel, ilçede terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Abdulhakim Kandemir, Cihan Bozkır ve Mehmet Sanik'in ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ailelerle görüşen Güzel, şehitlerin emaneti olarak gördükleri ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Ziyarette çocuklara da hediyeler verildi.