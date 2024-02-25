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        Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Bingöl'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 23:13 Güncelleme: 25.02.2024 - 23:13
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        Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Bingöl'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil, Bingöl-Muş Bulvarı'nın İl Özel İdaresi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçlar kaldırıldıktan sonra ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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