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        Bingöl'de 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 18:39 Güncelleme: 22.02.2024 - 18:43
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        Bingöl'de 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, ilçede düzenledikleri operasyonda bir kişiyi, 2 kilo 600 gram kubar esrarla yakaladı.

        Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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