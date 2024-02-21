Bingöl'de hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yerini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda E.B. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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