Bingöl'de "3. Fotoğrafçılar Maratonu" başladı

Bingöl'de, çok sayıda fotoğraf sanatçısının kentin doğal güzelliklerini keşfedeceği "3. Fotoğrafçılar Maratonu" başladı.

Valilik, Belediye, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı ile Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneğince organize edilen yarışmaya katılmak isteyen fotoğraf tutkunları kente geldi.

Yarışma için başvurularını yapan profesyonel ve amatör fotoğrafçılara kentin çeşitli noktalardaki doğal güzelliklerle ilgili bilgi verildi.

Görüştüğü fotoğrafçılarla sohbet eden Vali Ahmet Hamdi Usta, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya fotoğrafçılık sanatının ülkenin ve şehrin tanıtımı için en önemli enstrümanlardan biri olduğunu söyledi.

Usta, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların Bingöl'e gelerek etkinliğe destek verdiklerini söyleyerek, "Dört gün boyunca burada Bingöl'ün güzelliklerini yaşayın, Bingöl'ü güzel şekilde fotoğraflayın. Bingöl'ümüzün insanının sıcaklığını, tabiatın doğallığını fotoğraflayarak, onları dünyayla paylaşacaksınız. Objektifiniz zengin, yüreğiniz sevgi dolu olsun." diye konuştu.

Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi de 300 fotoğrafçının organizasyona katıldığını belirterek, "Burada doğal yaşamın, yaban hayatı, karla kaplı manzaraların yüksek oluşundan dolayı fotoğrafçılar burayı yoğun olarak talep etmekte. Bu da Bingöl'ümüzün, ilimizin tanıtımı için oldukça önemli. Fotoğrafçılar aynı zamanda bizler için bir kültür elçisidir." dedi.

İstanbul'dan gelen Alev İyibudar da Bingöl'deki organizasyona ilk kez katıldığını anlatarak, kenti merak ettiğini dile getirdi.

İyibudar, "Gördüğüm fotoğraflardan doğasına hayran kaldım. İnşallah güzel fotoğraflar çıkacak. Güzel bir organizasyon, herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf tutkunları, daha sonra araçlarla istedikleri bölgelerde fotoğraf çekmek üzere yola çıktı.

Etkinlik 18 Şubat'ta sona erecek.