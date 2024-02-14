Bingöl'de ekipler metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor

Kardan yolu ulaşıma kapanan Hasanova köyünün Burmataşı mezrasına ulaşmak için de çalışma başlatıldı.

İlçe Özel İdare ekiplerince, Karlıova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

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