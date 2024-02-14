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        Bingöl'de ekipler metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde metrelerce yükseklikteki karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:52 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:52
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        Bingöl'de ekipler metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde metrelerce yükseklikteki karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        İlçe Özel İdare ekiplerince, Karlıova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kardan yolu ulaşıma kapanan Hasanova köyünün Burmataşı mezrasına ulaşmak için de çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin metrelerce yükseklikteki yolda yürüttüğü çalışması sonucu Burmataşı mezrasının yolu ulaşıma açıldı.

        Yetkililer, mezranın yolunun açılmasıyla ulaşıma kapalı yol kalmadığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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