Kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı Karlıova'da, kapalı yerleşim yeri yolu kalmadı

Karlıova ilçesine etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe kırsalında yağışlarla birlikte kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aşarak yer yer 6 metreye ulaştı. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin sisin de etkili olduğu bölgede 18 saatlik çalışmasıyla Hasanova köyü Burmataşı mezrasının yolu ulaşıma açıldı. Böylece ilçede yolu kapalı yerleşim yeri kalmadı.

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