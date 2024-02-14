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        Kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı Karlıova'da, kapalı yerleşim yeri yolu kalmadı

        BİNGÖL´ün Karlıova ilçesi kırsalında etkili olan yağışla kar kalınlığı 6 metreye ulaştı. Ekiplerin çalışmasıyla kapalı yerleşim yerlerinin yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:40
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        Kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı Karlıova'da, kapalı yerleşim yeri yolu kalmadı
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        BİNGÖL´ün Karlıova ilçesi kırsalında etkili olan yağışla kar kalınlığı 6 metreye ulaştı. Ekiplerin çalışmasıyla kapalı yerleşim yerlerinin yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

        Karlıova ilçesine etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe kırsalında yağışlarla birlikte kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aşarak yer yer 6 metreye ulaştı. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin sisin de etkili olduğu bölgede 18 saatlik çalışmasıyla Hasanova köyü Burmataşı mezrasının yolu ulaşıma açıldı. Böylece ilçede yolu kapalı yerleşim yeri kalmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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