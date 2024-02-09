Bingöl'de hırsızlık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı

Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlünün yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda M.A, E.E. ve İ.B. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.