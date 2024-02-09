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        Bingöl'de hırsızlık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı

        Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 19:02 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:07
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        Bingöl'de hırsızlık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlünün yerini tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda M.A, E.E. ve İ.B. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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