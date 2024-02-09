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        AK Parti'nin Bingöl ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "AK Parti ve Cumhur İttifakı bu seçim sürecini son derece disiplinli, düzenli ve sistematik bir şekilde yürütürken, yeri geldiğinde beyannamelerini, yeri geldiğinde adaylarını açıklarken, muhalefete bakıyorsunuz, kimi yerde aday açıklayamıyorlar kimi yerde yapılarının ne olduğuna karar veremiyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:04 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:11
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        AK Parti'nin Bingöl ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "AK Parti ve Cumhur İttifakı bu seçim sürecini son derece disiplinli, düzenli ve sistematik bir şekilde yürütürken, yeri geldiğinde beyannamelerini, yeri geldiğinde adaylarını açıklarken, muhalefete bakıyorsunuz, kimi yerde aday açıklayamıyorlar kimi yerde yapılarının ne olduğuna karar veremiyorlar." dedi.

        İleri, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, belediye başkan adaylarının kente ve ilçelere hayırlı olmasını diledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından insanların yeniden hayata tutunması anlamında devletin canhıraş şekilde çalıştığını kaydeden İleri, bu süreçte muhalefet anlayışının üzücü yönlerini tekrar yaşadıklarını ve gördüklerini söyledi.

        Bingöl'ün Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğunu dile getiren İleri, şöyle konuştu:

        "AK Parti ve Cumhur İttifakı bu seçim sürecini son derece disiplinli, düzenli ve sistematik bir şekilde yürütürken, yeri geldiğinde beyannamelerini, yeri geldiğinde adaylarını açıklarken, muhalefete bakıyorsunuz, kimi yerde aday açıklayamıyorlar kimi yerde yapılarının ne olduğuna karar veremiyorlar. Bundan birkaç ay öncesine kadar birbirlerini öve öve bitiremeyenler şimdi bakıyorsunuz birbirlerine düşman kesilmişler. Bunlar tabii bizler için önemli değil, bizler için önemli olan Türkiye Yüzyılı sürecinin başlaması. Bu süreç Kızılelma'yla, Togg'la, Gabar'da keşfettiğimiz petrolle, Karadeniz'de keşfettiğimiz gazla, Akkuyu'da hayata geçirmekte olduğumuz nükleer enerji santraliyle, Yusufeli Barajı'yla, Anadolu Amfibi Hücum Gemisi'yle, İMECE uydumuzla, milli muharip uçağımızla başladı. Gökbey uydumuzla ve Altay tankımızla da devam etti."

        İleri, kararlı şekilde yürüyüşlerini sürdüreceklerini, bunun önemli aşamalarından birinin de 31 Mart yerel seçimleri olduğunu belirtti.

        Kalkınmanın yerelde başladığını vurgulayan İleri, şunları kaydetti:

        "Bizler biliyoruz ki şu önümüzdeki günlerde Türkiye Yüzyılı sürecinde bizim beyannamemizin de dile getirdiği gibi dirençli şehirlere ihtiyacımız var. Bizim katılımcı, şeffaf, çevre dostu bir yönetim anlayışına, kendini idare edebilen, kendini idame edebilen, şehir ekonomilerini hayata geçirmiş, kültür üreten şehirler, hizmet üreten belediyelere ihtiyacımız var. Bu seçimlerde inşallah rotasını kaybedenlere, kafasını toparlayamayanlara, milli tarafta duramayanlara, yüzünü millete değil başka bir yerlere çevirenlere bu millet fırsat vermeyecek diye düşünüyorum. Bingöl'de de bu fırsatın hiçbir şekilde verilmeyeceğini biliyorum. Allah sizden razı olsun diyorum. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."

        Programda, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de konuşma yaptı.

        Toplantıda, AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarının, ilçelerden Genç'te Mehmet Zeki Dirik, Solhan'da Abdulhakim Yıldız, Karlıova'da Veysi Bingöl, Yedisu'da Hüseyin Gülçiçek, Kiğı'da Hikmet Özüağ, Adaklı'da Zeki Işık, Yayladere'de Nadir Ergin, beldelerden Ilıcalar'da Mehmet Akif Günerigök, Sancak'ta Nusret Koçin ve Arakonak'ta Mustafa Döner olduğu açıklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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