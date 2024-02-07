Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç, Bingöl Valisi Usta'yı ziyaret etti

        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:10 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç, Bingöl Valisi Usta'yı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'yı ziyaret etti.

        Koç, Bingöl Valiliğine ziyarette bulunarak Vali Usta ile görüştü.

        Vali Usta, ziyaretlerinden dolayı Koç'a teşekkür etti.

        Ziyarette, Jandarma İstihbarat Daire Başkanı Tuğgenaral Gökhan Çiloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı İkramiye Şube Müdürü Jandarma Albay Murat Özcanoğlu da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaraland...
        Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaraland...
        Bingöl'de kamyonette odunların arasına gizlenmiş esrar ele geçirildi
        Bingöl'de kamyonette odunların arasına gizlenmiş esrar ele geçirildi
        Kalp krizinden yaşamını yitiren Şırnak İl Sağlık Müdürü toprağa verildi
        Kalp krizinden yaşamını yitiren Şırnak İl Sağlık Müdürü toprağa verildi
        Bingöl'de kombilerin içerisinde 21 kilogram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de kombilerin içerisinde 21 kilogram esrar ele geçirildi
        Yaşamını yitiren Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın'ın cenazesi Bingöl'de defned...
        Yaşamını yitiren Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın'ın cenazesi Bingöl'de defned...
        Bingöl'de 21 kilo 22 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 21 kilo 22 gram esrar ele geçirildi