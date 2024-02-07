Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç, Bingöl Valisi Usta'yı ziyaret etti

Ziyarette, Jandarma İstihbarat Daire Başkanı Tuğgenaral Gökhan Çiloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı İkramiye Şube Müdürü Jandarma Albay Murat Özcanoğlu da yer aldı.

Vali Usta, ziyaretlerinden dolayı Koç'a teşekkür etti.

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