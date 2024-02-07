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        Bingöl'de kamyonette odunların arasına gizlenmiş esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonetin kasasında 4 kilo 360 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:53 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:57
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        Bingöl'de kamyonette odunların arasına gizlenmiş esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonetin kasasında 4 kilo 360 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, istihbari çalışmalar neticesinde, ilçede bir kamyoneti durdurdu.

        Kamyonetin kasasındaki aramada, odunların arasına gizlenmiş 4 kilo 360 gram kubar esrar bulundu.

        Jandarma ekipleri tarafından A.D, T.A. ve E.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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