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        Bingöl'de 21 kilo 22 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 21 kilo 22 gram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:08
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        Bingöl'de 21 kilo 22 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 21 kilo 22 gram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 29 Ocak-5 Şubat'ta uyuşturucu operasyonları düzenlediğini belirtti.

        Operasyonlarda, 18 kilo 611 gram esrar, 2 kilo 411 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 4 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini aktaran Usta, "Çocuklarımızın sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlarını bu illetten kurtarmak için fedakarca çalışan mesai arkadaşlarıma ve destekleri için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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