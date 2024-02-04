Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle, ilçe merkezi ve köy okullarının tamamının yarın tatil edildiği belirtildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

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