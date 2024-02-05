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        Kayak tutkunları sömestir tatilinin son haftasında Bingöl'e akın etti

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış sporu merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son haftasında yaklaşık 22 bin kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:57 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:16
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        Kayak tutkunları sömestir tatilinin son haftasında Bingöl'e akın etti
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        Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış sporu merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son haftasında yaklaşık 22 bin kişiyi ağırladı.

        2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde 7 yıl önce devlet yatırımı olarak inşa edilen kayak merkezi, bölgenin gözde tesislerinden biri olma özelliği taşıyor.

        Bu yıl yeterli kar seviyesine ulaşılmasıyla 28 Ocak'ta kapılarını açan, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklarda 3 pisti bulunan, her yıl daha fazla sayıda kayakseverin tercih ettiği merkezi son bir haftada yaklaşık 22 bin kişi ziyaret etti.

        Sömestir tatilinin son gününde dahi binlerce kişiye ev sahipliği yapan merkez, karın keyfini çıkarmak isteyen çocuk ve gençlerin de yüzünü güldürdü.

        Misafirler merkezde pistleri, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleriyle keyifli, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kontrolünde ise güvenli zaman geçiriyor.

        - "Çevre illerden turlarla geliyorlar"

        Hesarek Kayak Merkezi Müdürü Sadullah Bozan, AA muhabirine, kayak merkezinin bölgenin en modern tesislerinden biri olduğunu söyledi.

        Konumu itibarıyla çevre illerden ulaşımın rahat olduğunu ifade eden Bozan, 28 Ocak'ta sezonu açtıklarını belirtti.

        Bozan, "Bir hafta içerisinde 22 bin ziyaretçimiz geldi. Teleski kullanan, piknik yapanlar var. Yarıyıl tatilinin son gününde bile 5-6 bin kişi geldi. Çevre illerden turlarla geliyorlar. Tatilin son gününde de büyük bir ilgi oldu. Gelen misafirlerimiz buradan eğlenerek, mutlu şekilde ayrılıyor." dedi.

        Tesisin tamamen dolduğunu bildiren Bozan, herkesi kayak merkezine beklediklerini kaydetti.

        - "Herkesin görmek isteyeceği bir yer"

        Elazığ'dan ailesiyle gelen Harun Genç, merkezde keyifli vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Hesarek Kayak Merkezi Türkiye'deki herkesin görmek isteyeceği bir yer. Daha önce de geldim, yine gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Oğlu 9 yaşındaki Ömer Ali Genç de merkezde kardeşleriyle eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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