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        Karlıova Belediyesince okul yolları ve okul bahçeleri kardan temizleniyor

        Bingöl'ün, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle okulların bugün tatil edildiği Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, okul yollarında ve okul bahçelerinde temizlik çalışması yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:27 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:27
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        Karlıova Belediyesince okul yolları ve okul bahçeleri kardan temizleniyor
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        Bingöl'ün, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle okulların bugün tatil edildiği Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, okul yollarında ve okul bahçelerinde temizlik çalışması yapıyor.

        İlçede yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin başladığı bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

        Karlıova Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle ilçedeki okul yollarında ve okulların bahçelerinde biriken karın temizlenmesi için çalışma yürüttü.

        Belediye Zabıta Amiri Öder Bingöl, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Şu an önceliğimiz okullar. Öğrencilerin rahat bir şekilde okullarına gelebilmesi için kar temizleme çalışması yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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