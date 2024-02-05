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        Bingöl'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı

        Bingöl Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:03 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:03
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        Bingöl'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
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        Bingöl Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırıların önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Bingöl sınırları içerisinde 6 Şubat saat 00.01'den 15 Şubat saat 23.59'a kadar olmak üzere 10 gün süre ile Valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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