CHP Yedisu İlçe Başkanı Özgür Aslan, görevinden istifa etti
CHP Yedisu İlçe Başkanı Özgür Aslan, görevinden istifa ettiğini belirtti.
CHP Yedisu İlçe Başkanı Özgür Aslan, görevinden istifa ettiğini belirtti.
Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin yanı sıra gençlik kolları ve kadın kolları ilçe teşkilatından 17 kişinin de görevinden ayrıldığını belirtti.
Aslan, "Almış olduğumuz kararlar, il yönetimi ve Ankara yönetimi tarafından hiçe sayılmıştır. İlçe düşünülmemiştir. 12 Toplamda 18 kişi toplu olarak istifamızı verdik, vermeye de devam edeceğiz." dedi.
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