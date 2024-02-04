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        CHP Yedisu İlçe Başkanı Özgür Aslan, görevinden istifa etti

        CHP Yedisu İlçe Başkanı Özgür Aslan, görevinden istifa ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 15:11 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:11
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        CHP Yedisu İlçe Başkanı Özgür Aslan, görevinden istifa etti
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        CHP Yedisu İlçe Başkanı Özgür Aslan, görevinden istifa ettiğini belirtti.

        Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin yanı sıra gençlik kolları ve kadın kolları ilçe teşkilatından 17 kişinin de görevinden ayrıldığını belirtti.

        Aslan, "Almış olduğumuz kararlar, il yönetimi ve Ankara yönetimi tarafından hiçe sayılmıştır. İlçe düşünülmemiştir. 12 Toplamda 18 kişi toplu olarak istifamızı verdik, vermeye de devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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