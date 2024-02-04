Karlıova´da 25 köy yolu kardan kapandı

Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığı öğrenilirken, İl Özel İdaresi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.

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