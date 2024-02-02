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        Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yeşilyurt'un kayınvalidesi vefat etti

        Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt'un kayınvalidesi Fatma Pektaş, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:58
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        Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yeşilyurt'un kayınvalidesi vefat etti
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        Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt'un kayınvalidesi Fatma Pektaş, yaşamını yitirdi.

        Bir süredir tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede vefat eden Fatma Pektaş için bugün öğle vakti Ayaş ilçesi Başayaş köyünde cenaze namazı kılınacak.

        Pektaş'ın cenazesi köy kabristanına defnedilecek.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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