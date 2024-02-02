Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yeşilyurt'un kayınvalidesi vefat etti
Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt'un kayınvalidesi Fatma Pektaş, yaşamını yitirdi.
Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt'un kayınvalidesi Fatma Pektaş, yaşamını yitirdi.
Bir süredir tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede vefat eden Fatma Pektaş için bugün öğle vakti Ayaş ilçesi Başayaş köyünde cenaze namazı kılınacak.
Pektaş'ın cenazesi köy kabristanına defnedilecek.
Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
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