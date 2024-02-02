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        Haberler Dünya Gökdelen büyüklüğündeki asteorit bugün Dünya'nın yakınından geçecek

        Gökdelen büyüklüğündeki asteorit bugün Dünya'nın yakınından geçecek

        NASA, gökdelen büyüklüğündeki bir asteroidin bugün Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu. Karşılaşmanın zararsız olduğu ve Dünya'ya çarpma ihtimalinin olmadığını ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 09:49 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:49
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        Gökdelen büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
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        Gökdelen büyüklüğünde bir asteroit bugün Dünya'nın 2,7 milyon mil yakınından geçecek. Associated Press'in aktardığı habere göre, Dünya'dan Ay'a olan mesafenin yedi katı mesafeyi katedeceği için Dünya'ya çarpma ihtimali yok.

        NASA'nın verilerine göre, Dünya'nın yakınından geçecek asteroidin 210 metre ila 480 metre arasında olması bekleniyor. Bu, asteroidin New York City'deki Empire State Binası veya Chicago'daki Willis Tower'a benzer büyüklükte olabileceği anlamına geliyor.

        2008 yılında keşfedilen asteroit, 2008 OS7 ismini taşıyor. 2032 yılına kadar bir daha Dünya'nın yakınından geçmesi beklenmiyor.

        Bugün gerçekleşecek karşılaşma bu hafta yaşanacak zararsız uçuşlardan biri. Cumartesi ve Pazar günü de asteroitlerin geçmesi bekleniyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #asteorit
        #nasa

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