İtalya'dan flaş iddia: Galatasaray'ın Serge Aurier transferi iptal oldu!
Galatasaray'ın Sacha Boey'in yerine transfer etmeyi düşündüğü Serge Aurier'de kriz çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fildişi Sahilli sağ bekin kulübü Nottingham Forest ile ödeme şartlarında anlaşma sağlayamadığı ve transferin şu an için iptal olduğu iddia edildi.
Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası sağ bek arayışları hız kazanırken, sarı-kırmızılı yönetim Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier ile anlaşma sağlamıştı.
Galatasaraylı yöneticiler, 31 yaşındaki Aurier için İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile prensip anlaşmasına varırken, transferde son anda kriz çıktı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Nottingham Forest ile Galatasaray ödeme şartlarında anlaşma sağlayamadı ve bu nedenle transfer şu an için iptal oldu.