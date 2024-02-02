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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İtalya'dan flaş iddia: Galatasaray'ın Serge Aurier transferi iptal oldu! - Son dakika haberleri - Galatasaray Haberleri

        İtalya'dan flaş iddia: Galatasaray'ın Serge Aurier transferi iptal oldu!

        Galatasaray'ın Sacha Boey'in yerine transfer etmeyi düşündüğü Serge Aurier'de kriz çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fildişi Sahilli sağ bekin kulübü Nottingham Forest ile ödeme şartlarında anlaşma sağlayamadığı ve transferin şu an için iptal olduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:35
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        Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası sağ bek arayışları hız kazanırken, sarı-kırmızılı yönetim Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier ile anlaşma sağlamıştı.

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        Galatasaraylı yöneticiler, 31 yaşındaki Aurier için İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile prensip anlaşmasına varırken, transferde son anda kriz çıktı.

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        İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Nottingham Forest ile Galatasaray ödeme şartlarında anlaşma sağlayamadı ve bu nedenle transfer şu an için iptal oldu.

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        Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkan Serge Aurier, 2 asist yaptı.

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        Tecrübeli sağ bek, şu anda ülkesi Fildişi Sahili için Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor.

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