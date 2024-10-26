haftanın kitapları

SEVGİNİN 8 KURALI

(Jay Shetty)



Jay Shetty, Sevginin 8 Kuralı’nda, aşkı ruhani bir kavram ya da klişeler bütünü olarak sunmak yerine, aşkı her zamankinden daha iyi eyleme dökme ve besleme becerilerini geliştirmenize yardımcı olacak önerilerde bulunuyor. Birlikte nasıl kazanacağınız ya da kaybedeceğiniz, aşkı nasıl tanımlayacağınız ve bir ayrılıkta neden paramparça olmayacağınız hakkında düşüncelerini paylaşıyor. Vedik bilgelik ve modern bilimden esinlenerek, ilk buluşmalardan birlikte yaşamaya, ayrılmaya ve yeniden başlamaya kadar tüm ilişki döngüsünü ele alıyor; bize sahte vaatlere ve tatmin etmeyen partnerlere kanmaktan nasıl kaçınacağımızı gösteriyor.