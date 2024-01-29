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        Bingöl´de 274 köy yolu açıldı, 9´unda çalışmalar sürüyor

        BİNGÖL´de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 283 köy yolundan 274´ü, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kalan 9 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 22:11 Güncelleme: 29.01.2024 - 22:15
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        Bingöl´de 274 köy yolu açıldı, 9´unda çalışmalar sürüyor
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        BİNGÖL´de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 283 köy yolundan 274´ü, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kalan 9 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Bingöl'de etkili olan yağış nedeniyle, kentteki 283 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi´nin 115 personel ve 56 iş makinesiyle başlattığı yol açma çalışmalarında 274 köy yolu ulaşıma açıldı. Kalan 9 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor. Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medyada yaptığı açıklamada, toplamda 3 bin 387 kilometre köy yolundan 3 bin 254 kilometre yolun ulaşıma açıldığını belirterek, "İlimiz ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı sonrası köy yollarımızda karla mücadele ve yol açma çalışmalarına Bingöl Valiliği Özel İdaresi olarak aralıksız devam ediyoruz. Çalışmalarımızda 115 personel 56 iş makinesi görev yapıyor. 29 Ocak saat 18:30 itibarıyla karla mücadele yaptığımız 283 köyümüzden 274 köy yolumuz açıktır. Bu rakamlar karla mücadele yaptığımız 3 bin 387 kilometre yolumuzun 3 bin 254 kilometresi açık anlamına gelmektedir. Kiğı, Yayladere ve Yedisu´da kapalı köy yolumuz yoktur. Merkez, Solhan ve Karlıova´da birer köy yolumuz kapalıdır. Kapalı olan toplam 9 köyümüz ve 133 kilometre yolumuz ise en geç yarın öğle saatlerinde açılmış olacaktır. Canla başla 3 gündür çalışan özel idare çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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