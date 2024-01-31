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        Bingöl'de ocak ayında 46 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Bingöl'de, İl Emniyet Müdürlüğünce ocak ayında yapılan çalışmalarda hırsızlık yaptığı iddia edilen 46 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:42
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        Bingöl'de ocak ayında 46 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Bingöl'de, İl Emniyet Müdürlüğünce ocak ayında yapılan çalışmalarda hırsızlık yaptığı iddia edilen 46 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1-29 Ocak tarihlerinde yaptığı çalışmaları paylaştı.

        Çalışmalarda, 46 hırsızlık şüphelisi ile aranması olan 47 kişiyi gözaltına alan ekipler, kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

        Ekipler, ayrıca 3 bin 780 kişi ile 2 bin 140 aracının sorgulamasını yaptı ve 105,7 gram uyuşturucu, çalıntı araç, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kesici alet ile 117 fişek ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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