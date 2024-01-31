Bingöl'de ocak ayında 46 hırsızlık şüphelisi yakalandı Bingöl'de, İl Emniyet Müdürlüğünce ocak ayında yapılan çalışmalarda hırsızlık yaptığı iddia edilen 46 zanlı gözaltına alındı.

Bingöl'de, İl Emniyet Müdürlüğünce ocak ayında yapılan çalışmalarda hırsızlık yaptığı iddia edilen 46 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1-29 Ocak tarihlerinde yaptığı çalışmaları paylaştı.

Çalışmalarda, 46 hırsızlık şüphelisi ile aranması olan 47 kişiyi gözaltına alan ekipler, kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Ekipler, ayrıca 3 bin 780 kişi ile 2 bin 140 aracının sorgulamasını yaptı ve 105,7 gram uyuşturucu, çalıntı araç, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kesici alet ile 117 fişek ele geçirdi.