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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Elon Musk için karar çıktı! 56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli - İş-Yaşam Haberleri

        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli

         ABD'de yargıç, Tesla CEO'su Elon Musk'ın 56 milyar dolar değerindeki maaş paketininin şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği gerekçesiyle iptal edilebileceği kararına vardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:55
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        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
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        Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, şirketin hissedarı Richard Tornetta'nın açtığı davada görüşünü açıkladı.

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        Görüşünde, Musk'un yaklaşık 56 milyar dolarlık maaş paketinin "akılalmaz bir meblağ" olduğunu ve Tesla'nın yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiğini belirten McCormick, davacının iptal hakkı bulunduğunu kaydetti.

        McCormick, davacı lehine karar verildiğini, tarafların bu kararın uygulanması için bir tür nihai kural üzerinde görüşeceğini ve bu konuyu yargılama düzeyinde sonuçlandırmak için tüm konuları ele alan ortak bir mektup sunacağını bildirdi.

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        Konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın" ifadesini kullandı.

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