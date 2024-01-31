Jayden Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Parma'dan transfer edilen Jayden Oosterwolde için Avrupa'dan iki dev talip çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminin ara transferinde Parma'dan takıma katılan Jayden Oosterwolde gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
22 yaşındaki Hollandalı futbolcuya Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı.
Gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe cephesinin ise şu dönemde Oosterwolde'yi satmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.
Jayden Oosterwolde bu bu sezon Fenerbahçe forması ile 30 maça çıktı.
Bu mücadelelerin 13'ünde sol bek oynayan Oosterwolde, 17'sinde ise stoper bölgesinde görev aldı.