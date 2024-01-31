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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferinde son dakika: Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif! - Fenerbahçe Haberleri

        Jayden Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!

        Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Parma'dan transfer edilen Jayden Oosterwolde için Avrupa'dan iki dev talip çıktı. İşte detaylar...

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 31.01.2024 - 10:16 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:27
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        Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminin ara transferinde Parma'dan takıma katılan Jayden Oosterwolde gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

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        22 yaşındaki Hollandalı futbolcuya Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı.

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        Gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.

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        Fenerbahçe cephesinin ise şu dönemde Oosterwolde'yi satmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

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        Jayden Oosterwolde bu bu sezon Fenerbahçe forması ile 30 maça çıktı.

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        Bu mücadelelerin 13'ünde sol bek oynayan Oosterwolde, 17'sinde ise stoper bölgesinde görev aldı.

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        Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro. (Transfermarkt)

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