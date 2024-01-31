Blankett Jackson'ın dış görünümü bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından babası Michael Jackson'a benzetildi. Blankett Jackson için çok sayıda "Aynı babası gibi..." şeklinde yorum yapıldı.

8 Şurada Paylaş!









BABASI TARAFINDAN BALKONDAN SARKITILMIŞTI

Blankett Jackson her ne kadar gözlerden uzak bir yaşam sürmek istese de dünyanın hafızasına adeta tüyler ürperten bir görüntüyle kazınmıştı.

Blankett Jackson, henüz küçük bir bebekken babası Michael Jackson tarafından 2005'te Berlin'deki bir otel odasının balkonundan sallandırıldı. O sırada da otelin kapısında bekleyen fotoğrafçılar da onları görüntüledi.