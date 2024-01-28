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        Sağlıkçılara yol açan iş makinesi kara saplandı

        BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde, rahatsızlanan bir hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri için köy yolunu açan İlçe Özel İdaresi´ne ait iş makinesi kara saplandı. Gelen ekipler tarafından çıkarılan iş makinesi yolu açtı, sağlık ekiplerinin ulaştığı hasta da Karlıova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:22 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:25
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        Sağlıkçılara yol açan iş makinesi kara saplandı
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        BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde, rahatsızlanan bir hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri için köy yolunu açan İlçe Özel İdaresi´ne ait iş makinesi kara saplandı. Gelen ekipler tarafından çıkarılan iş makinesi yolu açtı, sağlık ekiplerinin ulaştığı hasta da Karlıova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Karlıova ilçesine bağlı Harmantepe köyünde rahatsızlanan bir hasta için yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yolun kapalı olması nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekipleri, İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yolun açılması için destek istedi. Yolda kar temizliği yapıldığı sırada iş makinesi, kara saplandı. Devrilme tehlikesi geçiren iş makinesinin sürücüsü, diğer ekiplerden destek istedi. İş makinesi, bölgeye sevk edilen ekiplerin yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı. İş makinesinin çalışmasıyla yol açılmasının ardından sağlık ekiplerinin ulaştığı hasta da, ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Tipi nedeniyle görüş mesafesinin olmadığını belirten iş makinesi operatörü Deniz Bingöl, "Yoğun kar yağışı ve fırtınayla birlikte köylerde hasta vardı. Köy yolunu açtığımız sırada görüş mesafesi olmadığı için kara saplandık, aracın devrilme riski vardı. Diğer ekipteki arkadaşlarımız geldi şimdi ve aracı çıkardık" dedi.

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