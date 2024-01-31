'Aile'den mutlu veda Yayınlandığı ilk günden itibaren fenomen hale gelen SHOW TV'nin 'Aile'si, başta açıklandığı gibi 30'uncu bölümde final yaptı. 'Aile'nin nasıl bir hikâyeyle final yapacağı merakı, son bölümde giderildi

SHOW TV’de ekrana gelen, görkemli oyuncu kadrosu ve özgün senaryosuyla yayınlandığı ilk günden bugüne çok konuşulan, Ay Yapım’ın dizisi 'Aile', dün akşam 30'uncu bölümüyle veda etti. Aslan ve Devin’in hayal ettiği hayatı kurduğu, Soykanlar’ın tüm kötü günleri geride bıraktığı final bölümü mutlu sonla noktalanırken, dizi etkileyici sahneleriyle izleyicilerden övgü dolu yorumlar aldı. #AileVeda etiketi yaklaşık 9 saat, #AsDev yaklaşık 1 saat TT listesinde kaldı.

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstlendi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara; Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Alper Çankaya ile usta oyuncular Ayda Aksel ve Nur Sürer eşlik etti. 30 bölüm boyunca birbirinden değerli isimlerin yer aldığı 'Aile', hem oyuncu kadrosu hem de hikâyesiyle televizyonun unutulmaz dizileri arasında yerini aldı.

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'AİLE’NİN FİNALİNDE NELER OLDU?

CİHAN’IN KAYBI HERKESİ DERİNDEN SARSTI

Yağmur ve Bedri’nin düğününden sonra uğradıkları saldırıda Aslan’a siper olan Cihan hayatını kaybetti. Soykanlar, Cihan’ın kaybıyla derinden sarsıldı. Aslan, abisinin katili Ferman’ın peşine düştü. Ferman’ı yakalayıp onu öldüren Aslan, Cihan’ın intikamını aldı.

Aslan, Cihan’ın intikamını alıyor;

SOYKANLAR KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI, HİKÂYE MUTLU SONLA BİTTİ

Yaşanan bu acı olayın üstünden zaman geçti; Aslan ve Devin, doktor kontrolünde bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Erkek çocukları olacağını öğrenen çift büyük bir mutluluk yaşadı ancak bu anlar uzun sürmedi. Devin ve bebeği için asıl tehlike şimdi başlıyordu. Doktor, çifte oluşabilecek tehlikeleri anlatırken, Devin’in hayatını kaybedebileceğini söyledi. İkili için korku dolu zor günler başladı. Hem bebeğinin hem kendisinin hayati tehlikesi olan Devin, doğumda yaşanacak olumsuz bir olay için hazırlığını yaptı.

Kendisine bir şey olursa ardında bir mesaj kalması için video çekti. Videoyu gören Aslan gözyaşlarına boğulurken, final bölümünde bu anlar izleyicilerin aklına “Devin öldü mü?” sorusunu getirdi. Bu ihtimal ekran başındaki izleyenlere duygusal dakikalar yaşatsa da gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Hikayenin sonunda; Aslan ve Devin, oğullarını sağlıkla kucaklarına aldı, Urla’da hayal ettikleri huzurlu ve mutlu hayatı kurdular. İkili, oğullarına Cihan ismini verdi. Aslan ve Devin’in Urla’da açtıkları “Bir Aile Restoranı”nda büyük bir akşam yemeği düzenlendi. Yemekte Soykanlar bir araya gelerek Devin’in doğum gününü kutladılar. Erkin Koray’ın efsane şarkısı “Sevince” eşliğinde ekrana gelen bu anlar yüzleri güldürdü ve Aile, mutlu son ile ekrana veda etti.

Soykanlar tüm kötü günleri geride bırakıyor;

'Aile’de mutlu son;