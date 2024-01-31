Kıvanç Tatlıtuğ'dan veda mesajı

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Kıvanç Tatlıtuğ; "Bugün bir 'Aile' olarak başladığımız ve öyle devam eden yolculuğumuzda sona geldik. 'Aile'ye emeği geçen tüm oyuncu ve set arkadaşlarıma 30 bölüm bizimle olan ve destek veren siz güzel izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Bu güzel ekip ile yolumuz tekrar kesişecek" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile dizide başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya da bu mesajı sayfasında paylaştı.