Hande Erçel: Evlilik yok, oyunculuğa devam
Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, evlilik soruları ve oyunculuğu bırakacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hande Erçel, Etiler'de objektiflere yansıdı. Kısa bir süre önce kızıla boyattığı saçlarını orjinal rengine döndüren Erçel; "Boyamak çok zormuş. Çok severek yaptım ama boyamak zorladı. Sadece kızıl rengi çok istiyordum. Onun için yaptım" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağı ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Erçel; "Yok öyle bir şey" diyerek iddiaları yalanladı.
"ŞİMDİLİK ÖYLE BİR DURUM YOK"
Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, evleneceği yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Erçel, muhabirlerin; "Evlilik haberleri doğru mu?" sorusuna; "Şimdilik öyle bir durum yok" yanıtını verdi.