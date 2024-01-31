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Hande Erçel: Evlilik yok, oyunculuğa devam Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, evlilik soruları ve oyunculuğu bırakacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi Habertürk Giriş: 31.01.2024 - 08:27 Güncelleme: 31.01.2024 - 08:27 facebook

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hande Erçel, Etiler'de objektiflere yansıdı. Kısa bir süre önce kızıla boyattığı saçlarını orjinal rengine döndüren Erçel; "Boyamak çok zormuş. Çok severek yaptım ama boyamak zorladı. Sadece kızıl rengi çok istiyordum. Onun için yaptım" dedi.

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Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağı ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Erçel; "Yok öyle bir şey" diyerek iddiaları yalanladı.

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"ŞİMDİLİK ÖYLE BİR DURUM YOK" Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, evleneceği yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Erçel, muhabirlerin; "Evlilik haberleri doğru mu?" sorusuna; "Şimdilik öyle bir durum yok" yanıtını verdi.

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