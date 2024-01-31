Almanya'nın ekonomisi; yüksek enerji maliyetleri, faiz oranları ve derin işgücü eksikliği nedeniyle durgunlaştı. Ülke, özellikle hızlı büyüyen sektörlerde vasıflı işçi sıkıntısıyla karşı karşıya. Veriler, Almanya'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle 2035 yılına kadar 7 milyon vasıflı işçiden mahrum kalacağını tahmin ediyor.

1 ŞUBAT 2024'TE BAŞLIYOR

Yaşanan sıkıntı farklı sektörlerdeki çalışanları daha iyi ücretler ve esnek çalışma saatleri talep etmeye yöneltti. Bu yönde işgücü açığını kapatmayı planlayan Almanya, bir yandan da çok sayıda işçi için dört günlük çalışma haftasını test edecek.

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1 Şubat 2024'ten itibaren ülke çapında ilk aşamada 45 şirketin katılacağı denemede, üç günlük hafta sonunun çalışanları daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken yapıp yapmayacağının analiz edilmesi amaçlanıyor.

Araştırmayı yürüten kar amacı gütmeyen kuruluş 4 Day Week Global'e göre çalışanlar aynı ücret karşılığında haftada daha az saat çalışacak.

Daha önce farklı ülkelerde denenen pilot uygulamada artan üretkenliğe ek olarak, çalışanların daha az izin kullanmaları ve bunun da kurum içi stres ve tükenmişlik düzeylerinin azalmasına yol açacağı düşünülüyor.