VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek notun toplam nota etkisi de yüzde 20 sayılacak. Mevcut durumda maça giden gözlemcinin yüzde 35’lik, TV gözlemcisinin yüzde 35, anketin ise yüzde 30’luk bir etkisi sözkonusuydu.

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E-BİLET SİSTEMİ

TFF’nin ana gündem maddelerinden bir tanesi de elektronik biletler. Bu konuda Kulüpler Birliği’nin bazı talepleri olmuştu. Yasal zorunluluk olan e-bilet sistemi devam edecek. Ancak yeni ihale hazırlığı sürüyor ve bu konuda da detaylı çalışmalar yapılıyor. Hazırlanan yeni modelde Kulüpler Birliği ile birlikte yapılan çalışmalar belirleyici olacak.