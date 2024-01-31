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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Berkay Yılmaz ile el sıkıştı, Freiburg'la pazarlıklar sürüyor - GS son dakika transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Berkay Yılmaz ile el sıkıştı, Freiburg'la pazarlıklar sürüyor

        Sol beke takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Freiburg'un genç yıldızı Berkay Yılmaz ile sözlü anlaşmaya vardı. Devre arasında ciddi bir bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, Freiburg ile de görüşmelerini yürütüyor

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 31.01.2024 - 09:49 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:21
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        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
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        Uzun süredir sol bek için görüşmeler yürüten Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Angelino ile yollarını resmen ayıran hazırlanan sarı-kırmızılılarda Kazımcan Karataş'a da kiralık teklifler bulunuyor.

        KAZIMCAN'A TEKLİFLER VAR

        Hem yurt içi hem yurt dışından teklifler alan Kazımcan Karataş'la da yollarını kiralık olarak ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, genç sol bek Berkay Yılmaz'ın kendisiyle büyük ölçüde anlaştı.

        Freiburg'ta forma giyen 18 yaşındaki sol bek için bir süre önce resmi teklif yapan Galatasaray, İspanya'dan da ilgi gösterilen genç futbolcu için kulübüyle de pazarlıklarını sürdürüyor.

        ÖNCELİK BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKMAK

        Önceliği yıllık 900 milyon TL faiz ödemesi yapıldığı için Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olan Galatasaray bu nedenle devre arasında yüklü bir bonservis bedeli harcaması yapmaya sıcak bakmıyor.

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        OKAN BURUK İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ

        Okan Buruk'un iki kez arayarak özel olarak görüştüğü Berkay Yılmaz'ın büyük bir gelecek vadettiğini düşünen sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle de uzlaşma zemini arıyor.

        Türkiye'nin U17, U18 ve U19 Milli Takımlarının da formasını terleten Berkay Yılmaz'ın Freiburg ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.

        RIDVAN YILMAZ İÇİN TEMASLAR DEVAM EDİYOR

        Diğer yandan A Milli sol bek Rıdvan Yılmaz da halen Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda bulunuyor.

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