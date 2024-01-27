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        Bingöl Karlıova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 19:01 Güncelleme: 27.01.2024 - 19:01
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        Bingöl Karlıova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor.

        Karlıova'da bir haftadır kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Yağışın ardından ilçede kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşırken ulaşımda aksamlar meydana geldi.

        Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bingöl-Erzurum kara yolunda ise araç geçişlerine kontrollü izin veriliyor.

        Belediye ekipleri, mahalle ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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