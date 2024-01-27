Bingöl Karlıova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor.

Karlıova'da bir haftadır kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yağışın ardından ilçede kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşırken ulaşımda aksamlar meydana geldi.

Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl-Erzurum kara yolunda ise araç geçişlerine kontrollü izin veriliyor.

Belediye ekipleri, mahalle ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

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