Bingöl'de kiralık ev ve araç firmalarına yönelik denetim
Bingöl'de günlük kiralık ev ve kiralık araç firmalarına yönelik denetim yapıldı.
Bingöl'de günlük kiralık ev ve kiralık araç firmalarına yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte günübirlik kiralanan evlere ve kiralık araç firmalara yönelik denetim gerçekleştirildi.
26 ekibin katıldığı uygulamada, 27 kiralık araç firması denetlendi.
Kontrollerde, mevzuata uymadığı tespit edilen işletmelere, 71 bin 185 lira ceza uygulandı.
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