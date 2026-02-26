Bingöl'de kontrolden çıkarak lokantaya giren otomobildeki 5 kişi yaralandı
Bingöl'de kontrolden çıkarak lokantaya giren otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Bingöl'de kontrolden çıkarak lokantaya giren otomobildeki 5 kişi yaralandı.
N.Ş. (43) idaresindeki 23 ACK 385 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun Yado Çeşmesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan lokantanın içine girdi.
Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, lokantanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, virajı alamayan aracın yoldan çıkarak lokantaya girmesi yer alıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.