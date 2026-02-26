Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de kontrolden çıkarak lokantaya giren otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Bingöl'de kontrolden çıkarak lokantaya giren otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Bingöl'de kontrolden çıkarak lokantaya giren otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Bingöl'de kontrolden çıkarak lokantaya giren otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        N.Ş. (43) idaresindeki 23 ACK 385 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun Yado Çeşmesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan lokantanın içine girdi.

        Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza, lokantanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, virajı alamayan aracın yoldan çıkarak lokantaya girmesi yer alıyor.

