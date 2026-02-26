Kuruma noktasına gelen Gülbahar Baraj Gölü mevsimsel yağışlarla canlandı

RIDVAN KORKULUTAŞ / AHMET DENGEŞİK - Bingöl'de geçen yıl ekim ayında kuruma noktasına gelen Gülbahar Baraj Gölü, kış mevsiminde etkili olan kar ve yağmurla yeniden doldu.



Ağaçeli köyünde Koçan Deresi üzerine sulama amacıyla 1996 ve 2003 yılları arasında inşa edilen Gülbahar Baraj Gölü'nün su seviyesi geçen yıl sonbaharda küresel kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle büyük oranda azaldı.



Kış aylarında düşen kar ve yağmur sayesinde su seviyesi yükselen baraj gölü, eski görünümüne kavuştu.



Geçen yıl sonbaharda geçmişte su altında kalan eski Solhan kara yolu ve bazı yapıların kalıntılarının görüntülendiği baraj gölüne, yükselen su seviyesi nedeniyle yeniden martıların geldiği görüldü.



Baraj havzasının Ekim 2025'teki kurak hali ile bu yılki su seviyesinin ulaştığı noktayı görsellerle karşılaştıran Anadolu Ajansı