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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası'ndan faiz indirimi - Para Haberleri

        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        Merkez Bankası 250 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 45'e düşürdü. Böylece 2 toplantı üst üste faiz indirim kararı alınırken PPK karar metninde "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 14:00 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:20
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        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
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        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürdü.

        Merkez Bankası aralık ayında da 250 baz puanlık indirime gitmiş, böylece Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararını almıştı.

        PPK'dan yapılan açıklamada aralık ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği, öncü verilerin ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiği ifade edildi. Söz konusu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığına işaret edildi.

        "YURT İÇİ TALEP DESTEKLEYİCİ SEVİYELERDE"

        Temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği belirtilen karar metninde "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı.

        TOPLANTI BAZLI YAKLAŞIM

        Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

        "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."

        SONRAKİ TOPLANTI 6 MART'TA

        PPK bir sonraki faiz kararını 6 Mart'ta açıklayacak. Geçen yıl 12 kez toplanan PPK bu yıl eskiye dönüş yaparak toplantı sayısını 8'e düşürdü.

        PPK TOPLANTI TARİHLERİ
        23 Ocak 2025
        6 Mart 2025
        17 Nisan 2025
        19 Haziran 2025
        24 Temmuz 2025
        11 Eylül 2025
        23 Ekim 2025
        11 Aralık 2025
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