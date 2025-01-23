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        Bingöl'de firari hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

        Bingöl'de firari hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:46
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        Bingöl'de firari hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı
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        Bingöl'de firari hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, haklarında "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakaladı.

        Yakalananlardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 2 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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