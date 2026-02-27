Canlı
        Bingöl Haberleri

        Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Giriş: 27.02.2026 - 13:09
        Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BBK 330 plakalı tır, Bingöl-Elazığ kara yolu Topalan köyü mevkisinde devrildi.

        Kazada, tır sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, devrilen araçtaki ürünler başka tırlara nakledildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

